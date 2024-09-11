Ограничения в работе двух российских аэропортов сняли

Росавиация: ограничения в работе аэропортов в Мурманске и Апатитах сняли

Временные ограничения в работе двух аэропортов — в Мурманске и Апатитах — сняли в 16:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на запасной аэродром в Архангельск отправились два самолета, летевших в Мурманск. По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Два аэропорта в российском регионе временно не принимали и не отправляли рейсы утром в среду, 11 сентября. Такие меры были приняты из-за угрозы атаки беспилотников.

