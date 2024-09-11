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19:01, 11 сентября 2024Моя страна

Огромного осьминога поймали на набережной в российском городе

Рыбаки поймали огромного осьминога на набережной Невельска на Сахалине

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Сахалинские рыбаки поймали на набережной города Невельск, расположенном на Сахалине, огромного осьминога. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах видно, как мужчины погрузили в воду леску с крючком и через несколько секунд вытянули из нее осьминога. Авторы поста отметили, что рыбаки хотели наловить рыбы, но такой улов превзошел все их ожидания.

«Максимально неожиданная добыча зацепилась за крючок рыбаков из Невельска», — подписали ролик журналисты.

Ранее сообщалось, что удивительную тропическую рыбу выловили в российском регионе. Отмечалось, что жители Приморского края поймали экзотическую тропическую гостью в Японском море. При рассмотрении россияне поняли, что им посчастливилось выловить летучую рыбу с необычно большими грудными плавниками и темным окрасом.

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      Мария Винар
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