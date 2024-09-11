Огромного осьминога поймали на набережной в российском городе

Рыбаки поймали огромного осьминога на набережной Невельска на Сахалине

Сахалинские рыбаки поймали на набережной города Невельск, расположенном на Сахалине, огромного осьминога. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах видно, как мужчины погрузили в воду леску с крючком и через несколько секунд вытянули из нее осьминога. Авторы поста отметили, что рыбаки хотели наловить рыбы, но такой улов превзошел все их ожидания.

«Максимально неожиданная добыча зацепилась за крючок рыбаков из Невельска», — подписали ролик журналисты.

Ранее сообщалось, что удивительную тропическую рыбу выловили в российском регионе. Отмечалось, что жители Приморского края поймали экзотическую тропическую гостью в Японском море. При рассмотрении россияне поняли, что им посчастливилось выловить летучую рыбу с необычно большими грудными плавниками и темным окрасом.