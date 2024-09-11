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12:46, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Пелагея прокомментировала смерть Маслякова

Пелагея на прощании с Масляковым: таких людей больше не делают
Пелагея

Пелагея. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Пелагея прокомментировала смерть ведущего КВН Александра Маслякова словами «таких людей больше не делают». Об этом с места прощания с Масляковым сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Таких больше не делают. Я очень его люблю. Это тот случай, когда не надо говорить, потому что эта любовь навсегда. Я люблю его и как человек, который смотрел на него по телевизору и которому посчастливилось общаться с ним еще и в неформальной обстановке», — сказала Пелагея.

Артистка подчеркнула, личность масштаба Маслякова невозможно переоценить. По словам певицы, молодое поколение должно впитывать то, как жили люди подобной формации.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м он получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Алена Шевченко
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