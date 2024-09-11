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13:34, 11 сентября 2024Россия

Песков прокомментировал информацию о прилете БПЛА в Мурманскую область из Норвегии

Песков призвал критически относиться к информации о прилете БПЛА из Норвегии

Фото: Вячеслав Прокофьев / Pool / РИА Новости

Необходимо критически относиться к информации о прилете беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Мурманскую область из Норвегии. К таким действиям призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, давайте все-таки к Telegram-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Эта информация, которой, скорее, владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — сказал он.

Представитель Кремля также заявил, что не стоит воспринимать в качестве первоисточников различные около СМИ.

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      Никита Абрамов
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