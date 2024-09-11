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12:34, 11 сентября 2024Россия

Дроны атаковали российскую Арктику. Один из беспилотников летел со стороны страны НАТО

У поселка Высокий в Мурманской области сбили два украинских БПЛА А-22

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис рассказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений», — призвал Чибис. Росавиация ранее сообщила об ограничениях в работе аэропортов Мурманска и Апатитов. Первый не принимает и не отправляет рейсы с 9:31 по Москве, второй — с 10:30. Издание Baza между тем отмечает, что в аэропортах был введен план «Ковер». По имеющимся данным, три неизвестных беспилотника были обнаружены в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове были введены ограничения на полеты.

Фото: Reuters

В то же время Mash писал, что в Мурманской области в районе поселка Высокий сбили два украинских БПЛА. Предварительно, ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья, используемый для вылета российских стратегических бомбардировщиков, беспилотником самолетного типа А-22 «Летучая лисица» (Foxbat). В открытых источниках модель указана двухместной — не беспилотной. Речь может идти о переоборудованной версии самолета, приспособленной под выполнение задач БПЛА дальнего действия.

Один из замеченных в Мурманской области БПЛА летел со стороны члена НАТО

Telegram-канал Shot утверждает, что беспилотник летел со стороны Норвегии. Его заметили около 11 часов. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья. За 2,5 часа до этого в небе над Мурманской областью заметили еще два БПЛА, летевших со стороны Архангельской области. По ним, как отмечается, работала система ПВО.

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ВСУ уже пытались атаковать объекты в Мурманской области

В конце августа дрон ВСУ сбили на Крайнем Севере. Он пролетел 1800 километров и мог атаковать военный аэродром. В тот раз долетевшим до российского Заполярья украинским дроном также оказался A22 Foxbat, имеющий дальность полета свыше 2000 километров. Вводились ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины, было задержано шесть рейсов.

Местом пуска дрона называлась Черниговская область. Целью дрона также мог быть аэродром Оленья. Публиковался ролик, снятый в поселке Высоком. На кадрах был запечатлен сбитый в воздухе подозрительный летающий объект.

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      Алина Гончарова
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