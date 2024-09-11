Стало известно о полете украинского дрона в российской Арктике со стороны страны НАТО

Shot: один из украинских дронов в Мурманской области летел со стороны Норвегии

Один из украинских дронов в Мурманской области летел со стороны входящей в НАТО страны — Норвегии. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, именно запущенный со стороны Норвегии беспилотник пытался атаковать авиабазу «Оленья». Траектория полета еще двух беспилотников пролегала со стороны Архангельска.

Как сообщал портал Mash, российскую Арктику пытались атаковать машины А-22 «Летучая лисица» (Foxbat), однако указанный самолет требует управления пилотом. При этом известно, что украинские инженеры делают на базе указанного самолета беспилотники Aerosor Nynja