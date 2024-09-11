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03:47, 11 сентября 2024Бывший СССР

Подпольщик рассказал о слежке за колонной ВСУ на протяжении 160 километров

Лебедев сообщил о слежке за колонной ВСУ из Винницы на протяжении 160 километров

Фото: Viacheslav Ratynskyi / File Photo / Reuters

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что агенты подполья на протяжении порядка 160 километров следили за колонной Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Винницы, чтобы затем передать сведения о дислокации российским военнослужащим и уничтожить транспортные средства.

«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы [российским] военным», — рассказал он.

Как утверждает подпольщик, в пригороде Умани Родниковке расположен бывший аэропорт, ангары которого применяются для хранения военной техники.

Ранее Лебедев заявил, что российские бойцы поразили группу из 90 военных ВСУ в Запорожской области. Он уточнил, что в селе Малые Щербаки был нанесен удар по украинским солдатам, прибывшим на подкрепление.

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      Маргарита Пименова
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