Подпольщик рассказал о слежке за колонной ВСУ на протяжении 160 километров

Лебедев сообщил о слежке за колонной ВСУ из Винницы на протяжении 160 километров

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что агенты подполья на протяжении порядка 160 километров следили за колонной Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Винницы, чтобы затем передать сведения о дислокации российским военнослужащим и уничтожить транспортные средства.

«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы [российским] военным», — рассказал он.

Как утверждает подпольщик, в пригороде Умани Родниковке расположен бывший аэропорт, ангары которого применяются для хранения военной техники.

Ранее Лебедев заявил, что российские бойцы поразили группу из 90 военных ВСУ в Запорожской области. Он уточнил, что в селе Малые Щербаки был нанесен удар по украинским солдатам, прибывшим на подкрепление.