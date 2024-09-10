В подполье сообщили об ударе по группе из 90 бойцов ВСУ в Запорожской области

Лебедев сообщил об ударе по группе ВСУ в селе Малые Щербаки Запорожской области

Российские военнослужащие поразили группу из 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что в селе Малые Щербаки был нанесен удар по украинским солдатам, прибывшим на подкрепление. Помимо этого, подпольщик сообщил об ударе по технике и личному составу ВСУ численностью 30 человек в поселке Малиновка.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные ударили по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, а также по пункту дислокации украинских войск и месту ремонта военной техники в пригороде Херсона.

До этого был нанесен удар по месту производства украинских реактивных дронов в Павлограде Днепропетровской области Украины. Перед этим появились сообщения о том, что в Павлограде произошла серия взрывов.