Поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»

ЮВЖД: под Белгородом грузовой поезд сошел с рельсов «из-за вмешательства»

Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Инцидент произошел вечером 11 августа около 23:17 по московскому времени на перегоне Волоконовка-Новый Оскол. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В августе грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Несколько вагонов железнодорожного состава протаранили расположенное у путей здание.