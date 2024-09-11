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03:04, 11 сентября 2024Россия

Поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»

ЮВЖД: под Белгородом грузовой поезд сошел с рельсов «из-за вмешательства»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Инцидент произошел вечером 11 августа около 23:17 по московскому времени на перегоне Волоконовка-Новый Оскол. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В августе грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Несколько вагонов железнодорожного состава протаранили расположенное у путей здание.

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      Марина Совина
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