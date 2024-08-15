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16:41, 15 августа 2024Россия

Грузовой поезд сошел с рельсов в российском регионе

Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбургской области. Несколько вагонов железнодорожного состава протаранили расположенное у путей здание, сообщило издание Baza в Telegram.

По сведениям издания, все произошло неподалеку от станции Меновой двор в российском регионе. К месту были направлены сотрудники экстренных служб.

Другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Предварительно, информации о пострадавших пока не поступало.

До этого число тех, кого госпитализировали в результате схода с рельсов пассажирского поезда КазаньАдлер в Волгоградской области, сократилось.

29 июля большегруз столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области. Как уточнял волгоградский губернатор Андрей Бочаров, с рельсов тогда сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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