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15:52, 30 июля 2024Россия

Число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом резко изменилось

Власти: после крушения поезда под Волгоградом госпитализированы 12 человек

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Число тех, кого госпитализировали в результате схода с рельсов пассажирского поезда КазаньАдлер в Волгоградской области, сократилось. О резком изменении сообщила администрация российского региона в Telegram-канале.

«По информации оперативного штаба и облздрава, на 15 часов 30 июля в медицинских организациях Волгоградской области на стационарном лечении остаются 12 человек, из них трое детей», — говорится в сообщении.

Власти до этого сообщали о 21 пассажире, которые находятся на стационарном лечении в больницах. Всего, по их данным, пострадали 52 человека. Согласно неофициальной информации, число пострадавших составляет 140 человек.

Большегруз столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области днем в понедельник, 29 июля. Как уточнял волгоградский губернатор Андрей Бочаров, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек. Водитель КамАЗа, который протаранил поезд, выжил — он, как выяснило МВД, проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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