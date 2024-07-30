Число госпитализированных после крушения поезда под Волгоградом резко изменилось

Власти: после крушения поезда под Волгоградом госпитализированы 12 человек

Число тех, кого госпитализировали в результате схода с рельсов пассажирского поезда Казань — Адлер в Волгоградской области, сократилось. О резком изменении сообщила администрация российского региона в Telegram-канале.

«По информации оперативного штаба и облздрава, на 15 часов 30 июля в медицинских организациях Волгоградской области на стационарном лечении остаются 12 человек, из них трое детей», — говорится в сообщении.

Власти до этого сообщали о 21 пассажире, которые находятся на стационарном лечении в больницах. Всего, по их данным, пострадали 52 человека. Согласно неофициальной информации, число пострадавших составляет 140 человек.

Большегруз столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер в Волгоградской области днем в понедельник, 29 июля. Как уточнял волгоградский губернатор Андрей Бочаров, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз, в момент столкновения в поезде находились 813 человек. Водитель КамАЗа, который протаранил поезд, выжил — он, как выяснило МВД, проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.