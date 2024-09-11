Популярный российский комик раскрыл изнанку работы

Юморист Андреев: стендап-комики часто записывают две версии одного концерта

Популярный российский юморист Николай Андреев раскрыл изнанку работы. Подробностями он поделился в подкасте для YouTube-канала стендап-комика Владимира Бухарова.

Андреев рассказал, что недавно записал стендап-концерт в Екатеринбурге. «Как делается часто: записывается в один день два сольника, и потом из них вырезаются кусочки из одного и из другого, и вставляются в концерт», — пояснил комик. По этой причине юмористы на съемки двух версий одного концерта надевают одинаковую, преимущественно темную одежду.

Ранее популярный российский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Артем Винокур рассказал об изнанке своей работы. Он отметил, что предпочитает писать шутки в компании с коллегами.

Андреев стал известен благодаря юмористическому проекту Stand-up Club №1. Он также принимал участие в интернет-шоу «Разгоны», «Книжный клуб» и других. В одном из своих выступлений Андреев рассказал, что оформляет инвалидность из-за болезни Бехтерева — поражения суставов позвоночника.