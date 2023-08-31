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15:43, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный стендап-комик раскрыл изнанку работы

Кадр: Telegram-канал «Артём Винокур.LIVE»

Популярный российский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Артем Винокур раскрыл изнанку своей работы. В подкасте «Гадзилы», доступном на YouTube, он рассказал, что предпочитает писать шутки в компании с коллегами.

«В идеале — это вдвоем писать, это тогда реально продуктивно. Ну, три человека максимум», — сказал Винокур. Комик выразил мнение, что сложно писать монологи, когда в работе участвуют больше четырех человек. «Это просто неприятно писать», — добавил он.

По словам юмориста, когда над материалом работает большое количество людей, он начинает отвлекаться от дела. «Когда шесть человек, ты уже хочешь не хочешь в телефоне. Такая чехарда начинается, что ты не можешь сконцентрироваться», — заключил он.

Ранее Артем Винокур назвал выступление для сотрудников завода в Краснодаре самым ужасным корпоративом в своей карьере. По словам юмориста, ему было очень сложно начать выступать, так как зрители громко говорили и кричали.

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    Олег Давыдов
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