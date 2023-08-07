Популярный российский комик рассказал о самом ужасном корпоративе

Комик Артем Винокур назвал выступление в Краснодаре самым ужасным корпоративом

Популярный российский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Артем Винокур назвал выступление для сотрудников завода в Краснодаре самым ужасным корпоративом в своей карьере. Историей юморист поделился в подкасте «Авторитет мысли», запись доступна на YouTube.

«Полусвадьба, вот какое-то такое настроение [было в зале]. Бухие люди. Когда ты выходишь, и такой гул в зале», — вспомнил комик. По словам юмориста, ему было очень сложно начать выступать, так как зрители громко говорили и кричали. Кроме того, как отметил Винокур, его шутки не смешили присутствующих.

В какой-то момент один из зрителей подколол юмориста, намекнув на плохое качество его материала. «Он мне говорит: "А шутки сегодня будут?" Я так разозлился. (...) Я ему говорю: "А, шутки? А какие? Я вот уже минут 15 шутки шутки рассказываю, вас какие шутки конкретно интересуют? Я мог бы сказать, какая *** [некрасивая] у тебя рубашка, как тебе такие шутки? И это первое, что зашло за все это время», — рассказал Винокур.

Комик указал, что затем продолжил высмеивать зрителя. Он добавил, что после выступления этот мужчина хотел подойти к нему, однако зрителя остановили другие присутствующие.

Ранее комик Гарик Харламов рассказал о неприятном случае, который произошел, когда он был ведущим на свадьбе. По словам шоумена, отец невесты устроил конфликт из-за того, что Харламов на мероприятии говорил на двух языках.