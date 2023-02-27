Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:29, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Харламов рассказал о неприятной ситуации на свадьбе

Комик Харламов рассказал о драке во время ведения им свадьбы американца и русской

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что однажды, когда он был ведущим на свадьбе, отец невесты устроил конфликт из-за того, что юморист на мероприятии говорил на двух языках. Неприятную ситуацию он вспомнил в проекте «Ошуительное хоу», выпуск доступен на YouTube.

Говоря о самых неудачных выступлениях на корпоративах, Харламов вспомнил, что однажды вел свадьбу россиянки и американца «Я вел для половины американской на английском [языке], для русской — на русском. В какой-то момент подходит отец невесты, сильно отводит меня в сторону, говорит: "Что ты несешь *** [ерунду]?"», — поделился комик.

По словам Харламова, мужчина был недоволен тем, что ведущий говорил в том числе на английском языке. Юморист объяснил собеседнику, что вести свадьбу на двух языках его попросил жених. Однако узнав это, отец невесты устроил драку с гостями со стороны жениха. «Все закончилось тем, что я просто по-русски договаривал весь этот корпоратив и больше по-английски не говорил», — добавил юморист.

Ранее Харламов в «Ошуительном хоу» рассказал о неловком случае, произошедшем на гастролях Comedy Club в ранние годы проекта. Он заявил, что ведущий Таш Саркисян однажды сильно возмутился из-за поданных в гримерку закусок, но не смог объяснить причин своего гнева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о сосредоточении своих войск на границе с Приднестровьем
Россиянин застрелил мужчину ради машины за 2,3 миллиона рублей
Известный российский режиссер высказался о недостатках Москвы
Ученые назвали оптимальное количество упражнений в неделю для продления жизни
Харламов рассказал о неприятной ситуации на свадьбе
Россиянин пошел встречать жену и замерз насмерть
В Литве несколько человек возложили цветы к российскому танку
Риту Дакоту уличили в фотошопе на новом видео в бикини
Пилот показал секретную комнату стюардесс в самолете и удивил пользователей сети
Казахстан собрался прекратить экспорт газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.