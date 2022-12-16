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17:21, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Харламов рассказал о неловком случае на гастролях Comedy Club

Харламов рассказал о возмущении ведущего Comedy Club Саркисяна из-за закусок на гастролях
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Кадр: ОХ / YouTube

Российский шоумен, юморист Гарик Харламов описал неловкий случай, произошедший с резидентами Comedy Club на гастролях на заре существования проекта. По словам комика, ведущий шоу Таш Саркисян тогда возмутился из-за поданных в гримерку закусок, но не смог объяснить причин своего гнева. Об этом Харламов рассказал в шоу «Ошуительное хоу», выпуск которого доступен на YouTube.

Юморист рассказал, что случай произошел с командой Comedy Club в первые несколько лет популярности перед одним из гастрольных выступлений. «Принесли какие-то закуски. Все переодеваются перед концертом. Такая атмосфера, ха-ха, хи-хи. (...) И вдруг Таш вот так [кричит]: "Это что?" Он смотрит на эти бутерброды и [возмущенно] говорит: "Это что?"» — поделился Харламов.

После этого в ситуацию вмешалась организатор концерта и попыталась выяснить, чем недоволен Саркисян. Оказалось, что ведущего проекта возмутил тот факт, что бутерброды были приготовлены с мясом, а не с рыбой. При этом Саркисян, как отметил Харламов, не смог объяснить присутствующим, почему так сильно рассердился.

Таш Саркисян (настоящее имя — Арташес Саркисян) — экс-участник команды КВН «Новые армяне», один из основателей Comedy Club. Также был первым ведущим проекта. Позднее занялся ресторанным бизнесом, выступал ведущим программ на телевидении и был главным редактором дирекции спортивных трансляций канала «Матч ТВ».

Ранее Харламов рассказал, как в начале карьеры пропустил съемки в популярном тогда ток-шоу «Принцип домино». Комик признался, что дал обещание поучаствовать в программе, будучи в алкогольном опьянении.

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Маргарита Щигарева
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