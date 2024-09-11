Предсказаны сроки и темпы подорожания сахара

Глава «АБ-Центра» Плугов: цены на сахар будут плавно снижаться до конца года

Маловероятно, что в России до января следующего года будут расти цены на сахар, заявил генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Его цитирует Forbes.

По словам главы центра, до конца 2024 года в России, скорее всего, будет наблюдаться плавное снижение цен на сахар. Однако в долгосрочной перспективе ситуация может измениться, так как российские аграрии будут вынуждены снижать посевные площади свеклы. Поэтому в следующие сезоны сахар может подорожать на десятки процентов.

По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Надежды Каныгиной, производство сахарной свеклы относится к проблемным отраслям российской экономики. Сказывается и очень высокая зависимость от импорта семян, и дефицит уборочной техники и систем хранения. В I квартале 2024 года рентабельность производства сахара составила меньше 10 процентов. Рентабельность выращивания сахарной свеклы — почти 3,7 процента.

«С учетом нынешних ставок выгоднее деньги положить на депозит, чем вкладываться в такое производство», — констатировала Каныгина.

По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, в начале осени оптовые цены на сахар достигли 49,3 тысячи рублей за тонну. За год они снизились на 8,5 процента. Он полагает, что в рознице сахар начнет дешеветь с сентября по январь 2025 года.

Ранее появился прогноз, что из-за решения индийских властей продлить запрет на экспорт сахара его мировые цены продолжат расти.