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16:53, 6 сентября 2024Экономика

Предсказано подорожание самой главной сладости

Reuters: Индия задумала продлить запрет на экспорт сахара

Фото: Reuters

Власти Индии запланировали продлить запрет на экспорт сахара еще на один год. Об этом сообщило Reuters.

Необходимость таких шагов крупнейший в мире производитель этой сладости объясняет перспективами снижения производства тростника. По словам источников, производство сахара в следующем сезоне 2024-2025 годов, вероятно, сократится до 32 миллионов тонн с 34 миллионов тонн в этом году из-за прошлогодних проливных дождей в штатах Махараштра и Карнатака.

Однако если Индия продолжит (уже второй год) отсутствовать на рынке сахара, то его глобальные поставки сократятся еще сильнее. Как следствие, мировые цены на этот продукт продолжат расти.

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Ранее сообщалось, что в 2022-2023 годах Индия ограничила экспорт сахара за границу примерно до шести миллионов тонн. Такие шаги было сделаны вследствие падения объемов производства на внутреннем рынке из-за поздних дождей. В 2021-2022 годах суммарный вывоз этого товара продукции из Индии оценивался в 11 миллионов тонн.

В конце июля 2024 года стало известно, что Индия задумалась о повышении минимальной отпускной цены (MSP) на сахар. Этого требуют его производители, ссылающиеся на повышение стоимости тростника.

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      Кирилл Луцюк
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