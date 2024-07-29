В одной стране подорожает сахар из-за производства спирта

Reuters: в Индии вырастут минимальные цены на сахар из-за производства спирта

Власти Индии задумались об увеличении минимальной отпускной цены (MSP) на сахар. Такое решение примут из-за обращения сахарной промышленности, со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Крупнейший в мире потребитель сахара уже на год ограничил использование сахара в производстве спирта, запрет действует до 30 сентября. Также, чтобы не допустить дальнейшего подорожания сырья, был введен запрет на его экспорт.

Производители сахара требуют повышения минимальной отпускной цены, так как стоимость закупки сахарного тростника за последние годы выросла, а ограничения остается неизменным с 2019 года.

Представители отрасли заявляют, что повышение MSP позволит им своевременно платить зарплаты миллионам занятых в производстве сахарного тростника в предстоящем сезоне с 1 октября. По словам Санджива Чопры, секретаря Департамента продовольствия и общественного распределения, власти уже обсуждают варианты увеличения цен, однако ожидают также, что благодаря обильным муссонным дождям и увеличению площадей под сахарный тростник цены сырья снизятся.

Ранее стало известно, что из-за майских морозов, погубивших почти весь урожай российской земляники, ягода подорожает на 100 процентов — до шести тысяч за один килограмм. В центральных районах страны холода уничтожили до 90 процентов урожая ягод. Речь идет о Курской, Липецкой и Брянской областях. Некоторые поставщики заявили о планах повысить цены вдвое по сравнению с прошлым годом. А это значит, что килограмм земляники обойдется покупателям примерно в шесть тысяч рублей.