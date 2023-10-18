Миру предрекли снижение поставок сахара

Власти Индии продлят ограничения на экспорт сахара из страны

Власти Индии продолжат ограничивать вывоз сахара из страны после 31 октября 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее уведомление Генерального директората внешней торговли азиатской страны.

Точный размер квот (если таковые имеются) на зарубежные поставки в ведомстве раскрывать не стали. В 2022-2023 годах Индия ограничила экспорт сахара за границу примерно до шести миллионов тонн из-за сокращения объемов производства на внутреннем рынке в связи с поздними дождями. В 2021-2022 годах суммарный вывоз этой продукции из азиатской страны оценивался в 11 миллионов тонн.

Эксперты считают, что продление экспортных ограничений со стороны Индии может негативным образом сказаться на мировых поставках. Государство является вторым по величине производителем сахара. Значительное сокращение поставок подсластителя может ударить по изготовителям газированных напитков, шоколада, выпечки и других популярных продуктов, себестоимость производства которых рискует вырасти.

Проблем добавляют опасения по поводу возможного сокращения экспорта сахара со стороны другого крупного экспортера — Таиланда. В совокупности эти факторы привели к резкому увеличению биржевой стоимости продукта. В настоящее время стоимость фьючерсных контрактов на поставку сахара-сырца колеблются вблизи высоких уровней конца 2011 года — в районе 27,5 цента за фунт.

Биржевые цены на сахар растут на протяжении последних нескольких недель. Так, в начале октября аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили об увеличении стоимости этой продукции на 9,8 процента в месячном выражении. Подобная динамика обусловлена ростом обеспокоенности в связи с возможным сокращением предложения на мировых рынках в предстоящем сезоне.