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13:01, 6 октября 2023Экономика

В мире резко выросли цены на сахар

ООН: мировые цены на сахар выросли за месяц на 9,8 процента

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Индекс мировых цен на сахар в сентябре по сравнению с августовским вырос на 9,8 процента, достигнув максимума с ноября 2010 года, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Отмечается, что такая динамика обусловлена ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в предстоящем сезоне. В частности, прогнозируется снижение производства в Таиланде и Индии, являющихся ведущими производителями сахара.

При этом в целом, по агрегированному индексу организации, мировые цены на продовольствие в сентябре практически не изменились. Резкий рост стоимости сахара компенсировало снижение индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и мясо, а также пшеницу, подешевевшую на 1,6 процента на фоне «обширных запасов и благоприятных видов на урожай» в России.

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод объяснил «Ленте.ру», как существенный рост цен на сахар, фиксирующийся на мировых рынках, может повлиять на различные отрасли промышленности, в том числе кондитерскую и связанное с сахароконсервацией сельское хозяйство.

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    Дмитрий Воронин
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