Названы последствия роста мировых цен на сахар

Экономист Холод: говорить о существенном росте мировых цен на сахар рано

Экономист, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод прокомментировал сообщения отраслевых экспертов о том. что мир может столкнуться с ростом цен на сахар из-за проблем с урожаем и ростом внутреннего спроса на товар в Индии. Холод заявил «Ленте.ру», что говорить о критической ситуации преждевременно и рассказал, какие отрасли могут пострадать в случае существенного роста цен на этот вид товара.

«Пока можно говорить только о туче на горизонте. Все будет ясно, когда они будут оценивать последствия. Те показатели, которые указаны, катастрофическими не являются, и это не значит, что рынок сразу подорожает в два раза. Что касается Индии как потребителя и одновременно экспортера, то если там снизится спрос из-за дефицита, то вырастет и цена на мировом рынке», — объяснил он

Холод подчеркнул, что в случае удорожания сахара российскому кабмину нужно будет в зависимости от обстоятельств реализовать меры по защите рынка.

«В России наладили производство сахара. Самый ходовой, самый обычный и ценоформирующий сахар — это свекловичный сахар. Если на мировом рынке будет ощущаться нехватка сахара, (...) то правительству России нужно будет принимать меры в зависимости от внутреннего баланса», — добавил специалист.

Собеседник «Ленты.ру» также назвал отрасли, на которых больше всего может сказаться рост цен на сахар.

«Сахар тянет за собой всю кондитерку, отрасль, где используется много сахара. Сахар тянет за собой также и все, что связано со сладким: дрожжевая промышленность, ликеро-водочная промышленность. Хотя сахар и является базовым товаром, он влияет на рынок не так сильно, как, например, пшеница. Приготовиться нужно будет в первую очередь кондитерской промышленности и сельскому хозяйству, связанному с сахароконсервацией», — отметил Холод.

Ранее отраслевые эксперты сообщили, что мир может столкнуться с резким ростом цен на сахар, пояснив, что проблемы с урожаем вкупе с ростом внутреннего спроса могут заставить власти Индии резко сократить объемы вывоза сахара за рубеж.

В Ассоциации сахарных заводов Индии ожидают, что объемы производства сахара в стране по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного года сократятся на 3,4 процента в сравнении с показателем прошлого года и составят 31,7 миллиона тонн. Спад будет вызван снижением урожайности на фоне усиления влияния природного феномена Эль-Ниньо в Южной и Юго-Восточной Азии.