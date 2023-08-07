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14:08, 7 августа 2023Экономика

Миру предрекли рост цен на сахар

Bloomberg: Индия может резко сократить вывоз сахара из-за проблем с урожаем
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Robert Anderson / Unsplash

Проблемы с урожаем вкупе с ростом внутреннего спроса могут заставить власти Индии резко сократить объемы вывоза сахара за рубеж. Если это произойдет, мир может столкнуться с ростом цен на этот продукт, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы отраслевых экспертов.

В Ассоциации сахарных заводов Индии ожидают, что объемы производства сахара в стране по итогам 2023-24 сельскохозяйственного года сократятся на 3,4 процента в сравнении с показателем прошлого года и составят 31,7 миллиона тонн. Спад будет вызван снижением урожайности на фоне усиления влияния природного феномена Эль-Ниньо в Южной и Юго-Восточной Азии.

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Кроме того, в последнее время в стране вырос спрос на сахар со стороны индийских производителей биоэтанола. На эти цели заводы сейчас направляют на 9,8 процента больше сахара, чем годом ранее. Вышеперечисленные факторы могут привести к резкому сокращению объемов поставок сахара за границу — вплоть до эмбарго, заявил глава отдела сахара и этанола в компании Tropical Research Services Энрике Акамин.

В июле правительство Индии ввело запрет на поставки за рубеж всех видов белого риса (полумолотого или цельномолотого, шлифованного или неглазурованного), кроме сорта басмати, в попытках снизить цены на внутреннем рынке. Как утверждали эксперты, мера затронула в общей сложности 80 процентов всего рисового экспорта азиатской страны. Эмбарго привело к резкому росту биржевых цен на эту зерновую культуру.

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    Анатолий Акулов
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