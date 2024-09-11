Раскрыто число упоминаний России и Путина на дебатах Трампа и Харрис

Трамп и Харрис на предвыборных дебатах 12 раз упомянули Путина и 11 раз — Россию

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис в ходе предвыборных дебатов упомянули Россию 11 раз, а имя российского президента Владимира Путина — 12 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что Трамп упомянул Россию девять раз, Путина — восемь раз, а Украину — шесть. Харрис, в свою очередь, была более скромной в этом вопросе: она пять раз упомянула Украину, четыре раза — Путина и два раза — Россию.

Отмечается, что на дебатах 27 июня с действующим президентом США Джо Байденом, который вышел из предвыборной гонки, Трамп упоминал Россию 16 раз. Оба политика, при этом, семь раз произнесли имя Владимира Путина.

Ранее Харрис заявила, что Трамп намерен отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» Путина. «Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от нее», — сказала она.