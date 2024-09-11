Родителей школьников предупредили о последствиях привычки грызть ручки

Стоматолог Кузина: привычка грызть ручки может деформировать прикус

Привычка школьников грызть ручки и карандаши во время занятий может привести к проблемам со здоровьем, предупредила детский стоматолог Екатерина Кузина. О последствиях привычки она рассказала родителям в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Кузиной, вредные привычки у детей часто возникают на фоне психологического дискомфорта — они справляются со стрессом благодаря действиям, которые у них связаны с чувством безопасности: обкусыванию ногтей, сосанию пальца и так далее. «Это безобидное, на первый взгляд, действие может привести к проблемам с зубами и слизистой полости рта. При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов», — сказала он.

Стоматолог уточнила, что привычка грызть письменные принадлежности повышает риск занесения патогенной микрофлоры в полость рта и травмирования слизистой оболочки, что приводит к появлению стоматита.

Также кусание ручек и карандашей может деформировать прикус, добавила врач. В свою очередь, материалы, из которых изготовлены изделия, а также содержимое стержней ручек и фломастеров, могут оказывать токсичное воздействие на организм ребенка и быть причиной аллергической реакции или контактного дерматита.

Кузина порекомендовала предложить ребенку заменить вредную привычку похожим по своему действию способом, задействующим мелкую моторику: рисованием, лепкой, собиранием конструктора или головоломок.

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