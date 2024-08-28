Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 28 августа 2024Забота о себе

Врач назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников

Ортопед Наумов: правильный портфель спасет школьника от проблем с осанкой

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Чтобы избежать болей в спине у школьника, необходимо выбрать правильный портфель и следить за активностью ребенка, рассказал в преддверии первого сентября врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Денис Наумов. Главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, нарушение осанки и, как следствие, болевой синдром — частое явление у детей школьного возраста. «Согласно статистике, острая боль в спине, которая со временем становится хронической, входит в тройку самых частых дискомфортных состояний у детей. Так происходит из-за того, что в детском и подростковом возрасте опорно-двигательный аппарат активно развивается вместе с растущим организмом. И в это время он особенно подвержен уязвимым состояниям. На развитие боли также влияет и образ жизни — это одна из главных причин развития деформаций позвоночника и проблем с ним у детей», — рассказал Наумов.

Ортопед отметил, что заболевания позвоночника у детей в большинстве случаев вызваны недостаточно крепким мышечным корсетом из-за малоподвижного образа жизни. Нарушение осанки он назвал функциональной проблемой, связанной с перегрузкой еще не окрепшего позвоночника ребенка и недостаточной силой мышц спины. Если ее никак не решать, она может перерасти в сформировавшуюся деформацию позвонков (сколиоз), требующую обязательного лечения.

Материалы по теме:
«В этой области мировая медицина зашла в тупик» Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
20 ноября 2020
С хирургической точностью. Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
С хирургической точностью.Роботы проводят операции на живых организмах. Когда они заменят обычных врачей?
13 февраля 2022

Чтобы укрепить мышечный корсет, врач посоветовал детям хотя бы два раза в неделю заниматься спортом. Родителям он порекомендовал поговорить с ребенком и понять, какие виды физической активности ему нравятся. Если школьник в принципе не заинтересован в спорте, то родителям стоит показывать ему положительный пример, вместе активно проводить время и, возможно, сопровождать его на первые тренировки. Необходимо помочь ребенку закрепить привычку заниматься спортом.

Немаловажным, по словам Наумова, является и выбор портфеля, с которым подросток ходит в школу.

Тяжелый и неэргономичный рюкзак, особенно который носят на одном плече, наряду с ослабленным мышечным корсетом способен привести к искривлению позвоночника. Поэтому при выборе портфеля стоит ориентироваться на следующие характеристики: размер, вес, лямки и спинка. Рюкзак должен быть пропорционален размеру и весу ребенка, он не должен превышать 10-15 процентов от массы его тела. Лямки должны быть регулируемыми, широкими и мягкими, чтобы равномерно распределять вес на плечах. Стоит выбирать портфель с мягкой спинкой, которая будет поддерживать естественный изгиб позвоночника

Денис Наумовтравматолог-ортопед

Желательно, продолжил Наумов, чтобы рюкзак имел жесткую вставку для дополнительной поддержки, а наличие грудных и поясных ремней поможет лучше распределить его вес и снять нагрузку с плеч и спины. Однако если нарушения осанки уже наступили и у ребенка наблюдается постоянное искривление позвоночника — это повод обратиться к врачу. В детском возрасте, добавил ортопед, возможно добиться полного восстановления нормальных изгибов позвоночника, что обеспечивает здоровую осанку уже во взрослом возрасте. «Поэтому при наличии проблемы обратиться к специалисту никогда не поздно», — заключил он.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала для завтрака школьника выбирать продукты, стимулирующие работу мозга, улучшающие память и умственную активность. По ее мнению, для этой цели подходят самые простые продукты, доступные в любом магазине

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      Нефтеперерабатывающий завод еще в одном регионе России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

      Акции российской лесопромышленной компании рухнули

      Росздравнадзор прокомментировал данные о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

      На Западе признали «несокрушимую мощь» последних ударов России по Украине

      На Украине суд отпустил под залог в 30 миллионов гривен главу Антимонопольного комитета

      Мечтавшая завести детей женщина украла младенца из больничной палаты

      Врач назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников

      Трамп уверовал в свое божественное предназначение спасти мир

      Приставки Sony PlayStation 5 резко подорожали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше