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14:34, 26 августа 2024Забота о себе

Врачи назвали самый полезный для школьников завтрак

Эндокринолог Казачкова посоветовала выбирать простые продукты для завтрака

Фото: timolina / Freepik

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала для завтрака школьника выбирать продукты, стимулирующие работу мозга, улучшающие память и умственную активность. Наиболее полезные варианты блюд для первого приема пищи она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Казачкова отметила, что завтрак должен снабжать организм энергией, хорошо насыщать и тем самым активизировать работу мозга. По ее мнению, для этой цели подходят самые простые продукты, доступные в любом магазине. Например, яйца, по словам врача, являются ценным источником белка и полезного для мозга холина, каши хорошо насыщают и создают запас энергии, творог — это кладезь белка и кальция, орехи и сухофрукты — отличные природные энергетики и источники полезных жиров, а свежие овощи и фрукты снабжают организм витаминами.

«Комбинируя эти продукты, можно создать настоящие кулинарные шедевры, которые не только полезны, но и невероятно вкусны. Например, творожную запеканку с ягодами или ролл с курицей и сыром, или фруктовый салат с орехами», — перечислила Казачква варианты здоровых завтраков. Она подчеркнула, что ключ к полноценному питанию ребенка и взрослого — это разнообразие ежедневного меню.

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      Екатерина Улитина
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