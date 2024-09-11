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12:04, 11 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: температура в регионах ЦФО превысит норму на 6-10 градусов

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Температура воздуха в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) будет превышать климатическую норму на 6-10 градусов Цельсия и продержится в таком состоянии ближайшую неделю. Об аномальной погоде россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В центре Европейской России температура на 6-10 градусов выше нормы везде повсеместно: в Смоленской, Тверской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Калужской, Белгородской и других областях Центрального федерального округа», — рассказал синоптик.

Воздух в этих регионах прогреется до плюс 24-30 градусов Цельсия. Вильфанд добавил, что аномальные температуры с 11 по 15 сентября также ожидаются в Северо-Западном федеральной округе — там столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов Цельсия, что на 7-11 градусов выше нормы.

«На юге России, в Краснодарском крае тоже в течение недели на 6-8 градусов температура выше нормы, она составит 31-35 градусов. Бархатный сезон еще не наступает, потому что это жаркая погода», — отметил синоптик.

Ранее Вильфанд назвал лето 2024 года самым жарким в истории. Рекордно жарким стал и август — температура воздуха превышала климатическую норму на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, подчеркнул метеоролог.

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      Нина Ташевская
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