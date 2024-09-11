Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

Дизайнер Тычино: ремонт в хрущевках требует больших усилий

Ремонт в квартирах в «хрущевках» требует больших усилий, поскольку эти квартиры отличаются небольшим метражом и неудобной планировкой. О том, как сделать ремонт в такой квартире правильно, изданию «ТутНовости» рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Дизайнер напомнила, что квартиры отличаются маленькими комнатами, тесной прихожей, санузлом, где практически негде развернуться, а также тонкими стенами и невысокими потолками.

Чтобы сделать из «коморки» красивую квартиру, скорее всего, в ней придется провести капитальный ремонт с перепланировкой и заменой всей проводки и труб коммуникаций. Сделать перепланировку можно несколькими способами, например, переносятся дверные проемы, при этом сносится определенная часть стен. В таком случае в обязательном порядке соединяется ванная комната с туалетом. Дизайнер также посоветовала объединить кладовку и тесный коридор в гостиную. Еще один вариант — совместить кухню с гостиной. В таком случае вместо стены или перегородки между этими двумя помещениями монтируется барная стойка.

Также для зрительного увеличения пространства дизайнер посоветовала подбирать отделочные материалы светлых, теплых цветов. Если было принято решение создать студию, зонировать пространство можно с помощью напольного покрытия.

В ванной комнате и на кухне, для правильной организации пространства, часто пользуются способом «матрешки». Например, под раковиной можно расположить стиральную машинку, а под ванной — несколько ящиков.

Ранее руководитель «Агентства недвижимости Георгия Патанина» Георгий Патанин сообщил, что современные российские квартиры приближаются к метражу хрущевок. Так, стандартная по нынешним временам двухкомнатная квартира в объекте класса комфорт занимает 50-55 квадратных метров. Площадь хрущевки составляет 45-47 «квадратов». При этом еще пять-семь лет назад покупатели отдавали предпочтение лотам площадью более 200 метров, отметил он.