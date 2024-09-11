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15:28, 11 сентября 2024Экономика

Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

Дизайнер Тычино: ремонт в хрущевках требует больших усилий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ремонт в квартирах в «хрущевках» требует больших усилий, поскольку эти квартиры отличаются небольшим метражом и неудобной планировкой. О том, как сделать ремонт в такой квартире правильно, изданию «ТутНовости» рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Дизайнер напомнила, что квартиры отличаются маленькими комнатами, тесной прихожей, санузлом, где практически негде развернуться, а также тонкими стенами и невысокими потолками.

Чтобы сделать из «коморки» красивую квартиру, скорее всего, в ней придется провести капитальный ремонт с перепланировкой и заменой всей проводки и труб коммуникаций. Сделать перепланировку можно несколькими способами, например, переносятся дверные проемы, при этом сносится определенная часть стен. В таком случае в обязательном порядке соединяется ванная комната с туалетом. Дизайнер также посоветовала объединить кладовку и тесный коридор в гостиную. Еще один вариант — совместить кухню с гостиной. В таком случае вместо стены или перегородки между этими двумя помещениями монтируется барная стойка.

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Также для зрительного увеличения пространства дизайнер посоветовала подбирать отделочные материалы светлых, теплых цветов. Если было принято решение создать студию, зонировать пространство можно с помощью напольного покрытия.

В ванной комнате и на кухне, для правильной организации пространства, часто пользуются способом «матрешки». Например, под раковиной можно расположить стиральную машинку, а под ванной — несколько ящиков.

Ранее руководитель «Агентства недвижимости Георгия Патанина» Георгий Патанин сообщил, что современные российские квартиры приближаются к метражу хрущевок. Так, стандартная по нынешним временам двухкомнатная квартира в объекте класса комфорт занимает 50-55 квадратных метров. Площадь хрущевки составляет 45-47 «квадратов». При этом еще пять-семь лет назад покупатели отдавали предпочтение лотам площадью более 200 метров, отметил он.

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      Мария Черкасова
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