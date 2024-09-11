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05:51, 11 сентября 2024Экономика

Россияне назвали достаточную для ремонта сумму

Большинство россиян планируют сделать ремонт после переезда за 100 тысяч рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян (61 процент опрошенных) планируют уложиться в 100 тысяч рублей, делая ремонт при переезде. Достаточную для обновления интерьера сумму назвали участники исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

При этом 24 процента респондентов готовы потратить на ремонт более 500 тысяч рублей. Остальные (15 процентов) планируют выделить на обновление интерьера от 100 до 500 тысяч рублей, рассказали в компании.

По данным специалистов, 62 процента россиян планируют переехать в ближайший год. Большинство опрошенных (75 процентов) испытывают радость при мысли о смене места жительства. При выборе жилья 62 процента респондентов отдают предпочтение квартирам на вторичном рынке, 26 процентов — квартирам в новостройках, 9 процентов — новым домам и коттеджам, а 3 процента — домам и коттеджам на вторичном рынке.

Самыми важными параметрами россияне назвали площадь жилья (39 процентов), тип дома (31 процент), этаж (28 процентов), стоимость (25 процентов), наличие парковочных мест (25 процентов) и вид из окна (24 процента).

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочитают делать ремонт своими силами. Такое решение чаще всего принимают из-за желания сэкономить на услугах профессиональных бригад.

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      Нина Ташевская
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