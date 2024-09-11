Россиянин получил травму головы во время сафари в Египте

«Сиб.фм»: российский турист получил травму головы во время сафари в Египте

Российский турист отправился с женой на отдых в Египет и получил травму головы во время сафари. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. 39-летний Евгений Ясин поехал на сафари в составе организованной группы. Мужчина сидел за рулем и не был пристегнут. Во время набора скорости машина резко подскочила, и россиянин ударился головой.

«Сначала чувствовал сильную головную боль, как при сотрясении мозга, и тошнота была. Там мне обработали рану, поставили укол и выписали медикаменты. К счастью, сотрясения не диагностировали», — рассказал пострадавший.

Ранее трое взрослых туристов и ребенок пострадали во время сафари-тура на египетском курорте Хургада. В машине находились жители Казани — турист Артем с женой и еще одна семейная пара с дочкой.