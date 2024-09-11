Россиянина задержали за призывы к террористической деятельности

В Челябинской области россиянина задержали за призывы к терроризму

В Челябинской области ФСБ задержала россиянина за призывы к террористическим действиям. Об этом в среду, 11 сентября, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Южноуралец написал в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») УК России. Следственные действия продолжаются.

10 сентября сообщалось, что жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору сведений о дислокации Российской армии