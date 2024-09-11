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18:26, 11 сентября 2024Моя страна

Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря одной вещи

Жительница Владимира выиграла 5 миллионов рублей в лотерею благодаря талисману

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Владимира выиграла в лотерею миллионы рублей благодаря одной вещи. Об этом пишет портал «Pro Город».

Отмечается, что в общей сложности кладовщица из российского города получила пять миллионов рублей. Россиянка рассказала, что участвует в лотереях с 2021 года и всегда верила в свою удачу.

При этом женщина призналась, что постоянно использовала один и тот же талисман — красную нить с подвеской в виде знака бесконечности. Ольга узнала о своей победе, когда отдыхала на даче с семьей. По ее словам, она была шокирована и счастлива одновременно.

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Выигранные средства россиянка потратит на осуществление давней мечты. Она собирается купить квартиру сыну, который в настоящее время учится в университете.

Ранее житель Челябинска купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл почти 30 миллионов.

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      Фариза Бацазова
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