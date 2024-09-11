Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря одной вещи

Жительница Владимира выиграла 5 миллионов рублей в лотерею благодаря талисману

Жительница Владимира выиграла в лотерею миллионы рублей благодаря одной вещи. Об этом пишет портал «Pro Город».

Отмечается, что в общей сложности кладовщица из российского города получила пять миллионов рублей. Россиянка рассказала, что участвует в лотереях с 2021 года и всегда верила в свою удачу.

При этом женщина призналась, что постоянно использовала один и тот же талисман — красную нить с подвеской в виде знака бесконечности. Ольга узнала о своей победе, когда отдыхала на даче с семьей. По ее словам, она была шокирована и счастлива одновременно.

Выигранные средства россиянка потратит на осуществление давней мечты. Она собирается купить квартиру сыну, который в настоящее время учится в университете.

Ранее житель Челябинска купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл почти 30 миллионов.