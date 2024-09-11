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13:13, 11 сентября 2024Силовые структуры

Российская студентка завела однокурсницу в лес и ударила ножом в живот

В Нижегородской области студентка завела однокурсницу в лес и пырнула ножом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении студентки из города Кулебаки, которая несколько раз ударила ножом в живот однокурсницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

В отношении несовершеннолетней девушки заведено дело о покушении.

По данным следствия, все произошло 7 сентября в лесном массиве Кулебакского района. Студентка на фоне неприязненных отношений несколько раз пырнула в живот однокурсницу. Потерпевшую госпитализировали, а нападавшую задержали и отправили под домашний арест.

Как уточняет Telegram-канал NewsNN, 16-летняя нападавшая сама завела 17-летнюю однокурсницу в лес. Она обещала показать ей «красивое место».

Ранее житель Петербурга по имени Махач устроил конфликт с оператором видеофиксации нарушений парковки и угрожал ему ножом.

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      Олеся Мицкевич
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