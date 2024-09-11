В Петербурге мужчина по имени Махач угрожал ножом оператору фиксации нарушений

Житель Петербурга по имени Махач напал с ножом на оператора фиксации нарушений

Житель Петербурга по имени Махач устроил конфликт с оператором видеофиксации нарушений парковки и угрожал ему ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 40-летний мужчина припарковал свой автомобиль с нарушением правил на улице Некрасова. Когда к нему подошел работник фиксации нарушений, Махач взбесился и напал на него, угрожая и размахивая ножом.

Злоумышленника задержал наряд ППСП, который проезжал мимо, и доставил его в отдел. Там в отношении нападавшего возбудили уголовное дело об угрозе жизни, а его самого поместили в ИВС. Позже дело переквалифицировали на статью о хулиганстве с применением оружия. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя Евгения Олейника, набросившегося с ножом на полицейского.

