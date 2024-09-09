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11:01, 9 сентября 2024Силовые структуры

Набросившегося с ножом на российского полицейского отправили в психбольницу

Суд отправил на лечение мужчину, напавшего с ножом на полицейского в Колпино

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя Евгения Олейника, набросившегося с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Суд решил применить к нему меры медицинского характера в условиях стационарного лечения в психбольнице. Процесс проходил в закрытом режиме.

Из материалов дела следует, что утром 25 сентября 2023 года Олейник в состоянии опьянения на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной в Колпино накинулся с ножом на старшего инспектора ДПС, который стоял у патрульного автомобиля. Напавший нанес силовику не менее пяти ударов в живот и шею. Пострадавшего госпитализировали, а Олейника доставили в отдел внутренних дел.

На следствии он не смог объяснить мотив своего поступка, так как ничего не помнил. Нападение сняла камера уличного видеонаблюдения.

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      Любовь Ширижик
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