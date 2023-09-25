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15:22, 25 сентября 2023Силовые структуры

Нападение россиянина с ножом на сотрудника ГИБДД попало на видео

СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудника ГИБДД с ножом в Колпино

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на сотрудника ГИББД. Об этом сообщает Baza и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как двое полицейских выходят из служебной машины, к одному из них подбегает неизвестный. Мужчина вытаскивает из кармана куртки нож и несколько раз ударяет в спину сотрудника ГИББД. Инспектора госпитализировали.

По информации издания, все произошло утром 25 сентября на пересечении улиц Анисимова и Оборонной в Колпино. Нападавший мужчина был задержан — против него возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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