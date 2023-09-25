Появились подробности нападения россиянина с ножом на сотрудника ДПС

В анализах напавшего на сотрудника ГИБДД с ножом мужчины нашли наркотики

Нападение россиянина с ножом на сотрудника ГИБДД попало на видео

Начало событий в новости Нападение россиянина с ножом на сотрудника ГИБДД попало на видео

В анализах мужчины, напавшего с ножом на сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Колпино, нашли следы наркотика бутирата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на сотрудника ДПС утром 25 сентября. Обвиняемый нанес 30-летнему старшему лейтенанту полиции несколько ударов, после чего пострадавшего доставили в реанимацию с резаной раной нижней челюсти.

