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20:23, 25 сентября 2023Силовые структуры

Появились подробности нападения россиянина с ножом на сотрудника ДПС

В анализах напавшего на сотрудника ГИБДД с ножом мужчины нашли наркотики
Начало событий в новости Нападение россиянина с ножом на сотрудника ГИБДД попало на видео

Кадр: Telegram-канал SHOT

В анализах мужчины, напавшего с ножом на сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Колпино, нашли следы наркотика бутирата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на сотрудника ДПС утром 25 сентября. Обвиняемый нанес 30-летнему старшему лейтенанту полиции несколько ударов, после чего пострадавшего доставили в реанимацию с резаной раной нижней челюсти.

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    Олеся Мицкевич
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