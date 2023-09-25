Силовые структуры
Появились подробности нападения россиянина с ножом на сотрудника ДПС
В анализах напавшего на сотрудника ГИБДД с ножом мужчины нашли наркотики
Начало событий в новости Нападение россиянина с ножом на сотрудника ГИБДД попало на видео
В анализах мужчины, напавшего с ножом на сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Колпино, нашли следы наркотика бутирата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на сотрудника ДПС утром 25 сентября. Обвиняемый нанес 30-летнему старшему лейтенанту полиции несколько ударов, после чего пострадавшего доставили в реанимацию с резаной раной нижней челюсти.