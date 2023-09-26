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20:59, 26 сентября 2023Силовые структуры

Напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД россиянина арестовали

Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД в Колпино
Начало событий в новости Появились подробности нападения россиянина с ножом на сотрудника ДПС

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Колпинский районный суд арестовал мужчину, который подозревается в нападении с ножом на сотрудника ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подозреваемому вменяют уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Он пробудет под стражей до 24 ноября.

В зале суда мужчина заявил, что не помнит обстоятельств совершения преступления.

По данным следствия, утром 25 сентября фигурант в состоянии опьянения напал на инспектора ДПС и нанес ему не менее пяти ударов ножом в живот и шею. В результате нападения полицейскому потребовалась госпитализация. При задержании в анализах подозреваемого были обнаружены следы наркотика.

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    Олеся Мицкевич
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