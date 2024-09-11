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17:43, 11 сентября 2024Россия

Российскому бойцу СВО отказались выплатить миллион за ранение из-за одного нюанса

Бойцу СВО из Тюмени отказали в выплате за ранение из-за отсутствия прописки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказывались выплачивать один миллион рублей за ранение из-за одного нюанса — у него не было прописки в Тюмени, сообщили в пресс-службе прокуратуры по российскому региону.

По данным ведомства, мужчина жил и работал в Тюмени, затем заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. В зоне СВО военный получил ранение. Его госпитализировали, после лечения он прошел реабилитацию и снова отправился на передовую. Однако выплат по ранению он так и не получил.

Дело дошло до суда, интересы военнослужащего отстаивала его мать. В результате мужчине выплатили положенный один миллион рублей.

Ранее бойцу СВО из Брянской области отказали в выплате после тяжелого ранения на фронте. Деньги он получил также после вмешательства прокуратуры.

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      Елена Торубарова
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