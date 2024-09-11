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14:23, 11 сентября 2024Экономика

Роструд оценил долги по зарплатам в России

Глава Роструда Иванков: задолженность по зарплатам сократилась в семь раз

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России серьезно изменилась ситуация с долгами по заработным платам. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, за последние пять лет задолженность по выплате заработной платы в России сократилась в семь раз. При этом большая часть инцидентов была вызвана техническими причинами.

«[Долги по заработным платам] составляют порядка одной тысячной от фонда», — сказал Иванков.

В марте в России долги по зарплате сократились на 23,1 процента за месяц, или на 100,2 миллиона рублей. На 1 апреля суммарная задолженность предприятий по оплате труда уменьшилась до 333,3 миллиона рублей. Год назад этот показатель достигал 415,7 миллиона рублей.

Кроме того, реальные зарплаты россиян в июне 2024 года выросли на 6,2 процента в годовом выражении и на 2,5 процента, если сравнивать с показателями последнего месяца весны.

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