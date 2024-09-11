Сеть борделей раскрыли в российском регионе

В Тульской области полиция накрыла сеть борделей

В Тульской области сотрудники полиции раскрыли сеть борделей, которые маскировались под массажные салоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, неизвестные с начала года организовали на территории региона деятельность по занятию проституцией. В ходе проверки личности организаторов установлены — ими оказались четверо жителей Тулы и области, один из которых ранее был судим по статье о мошенничестве. Организаторы задержаны.

Установлено, что они создали сайт и рекламные листовки для привлечения клиентов. Стоимость услуг составляла от 5000 до 30 тысяч рублей за час. Доход за весь период работы борделей составил около 80 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятий проституцией.

Ранее сообщалось, что педагога российской спортивной школы задержали за массовое создание подпольных борделей.

