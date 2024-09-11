Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:22, 11 сентября 2024Силовые структуры

Сеть борделей раскрыли в российском регионе

В Тульской области полиция накрыла сеть борделей

Фото: PxHere

В Тульской области сотрудники полиции раскрыли сеть борделей, которые маскировались под массажные салоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, неизвестные с начала года организовали на территории региона деятельность по занятию проституцией. В ходе проверки личности организаторов установлены — ими оказались четверо жителей Тулы и области, один из которых ранее был судим по статье о мошенничестве. Организаторы задержаны.

Установлено, что они создали сайт и рекламные листовки для привлечения клиентов. Стоимость услуг составляла от 5000 до 30 тысяч рублей за час. Доход за весь период работы борделей составил около 80 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятий проституцией.

Ранее сообщалось, что педагога российской спортивной школы задержали за массовое создание подпольных борделей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В российской Арктике сбили три боевых дрона. Перед атакой в небе были замечены самолеты-разведчики НАТО

      В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

      В России призвали возродить всеобщий призыв в армию

      В российском регионе обнаружили необычный гриб

      В Минфине заговорили о снижении ипотечных ставок

      США объявили о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов

      Медсестру застыдили за наряд для похода в магазин после тренировки

      Главного муфтия Таджикистана ранили в мечети

      Россиянин откусил часть уха студенту из-за татуировки

      Депутат Рады призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше