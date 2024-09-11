СКР возбудил дело из-за схода с рельсов грузового поезда под Белгородом

СК возбудил дело о теракте из-за схода с рельсов грузового поезда под Белгородом

Следователи возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов грузового поезда в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по пункту в части 2 статьи 205 («Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ. Следователи работают на месте схода вагонов: осматривают место происшествия и устанавливают причины произошедшего.

Инцидент произошел вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и вагоны. Пострадавших нет.

Причиной схода железнодорожники назвали вмешательство в работу железнодорожного транспорта.