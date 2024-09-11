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04:49, 11 сентября 2024Россия

Под Белгородом грузовой поезд сошел с рельсов из-за вмешательства в работу транспорта

ЮВЖД: под Белгородом грузовой поезд сошел с рельсов из-за вмешательства в работу

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. В результате происшествия с рельсов сошли локомотив и вагоны. Пострадавших нет.

Причиной схода железнодорожники назвали вмешательство в работу железнодорожного транспорта. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

27 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, который попытался устроить диверсию на железной дороге на территории региона. По данным ведомства, подозреваемый 1992 года рождения вступил в переписку с неустановленным лицом, от которого получил соответствующее задание. Для совершения преступления мужчина приобрел зажигательную смесь и изучил маршруты движения к объектам инфраструктуры, однако довести свой умысел до конца не смог. Он был задержан силовиками.

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      Марина Совина
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