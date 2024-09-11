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05:38, 11 сентября 2024Силовые структуры

Следствие узнало о возможности фигурантов дела о сухпайках сбежать за границу

Подозреваемые в деле о поставках в ВС сухпайков могли скрыться за границей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Некоторые подозреваемые в деле о поставках в российские войска некачественных сухпайков могли скрыться от правоохранителей за пределами страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В попавшем в распоряжение агентства документе говорится, что обвиняемый Игорь Котельников может скрыться от органов предварительного расследования за границей и «согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования».

Котельников был арестован в июне 2024 года. Позднее его нашли в московском следственном изоляторе СИЗО-4 «Медведь» без признаков жизни. Предприниматель был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Он проходил обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

ФСБ задержала Булгакова 26 июля. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок. Действия Булгакова и руководства Грязинского пищевого комбината нанесли ущерб в 1,3 миллиарда рублей.

Экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

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      Марина Совина
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