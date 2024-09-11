Случайность помогла семье россиян спастись от голодного опасного хищника

На Ямале оленевод и его семья чудом спаслись при нападении белого медведя

На Ямале оленевод Антон Окотэтто и его семья чудом спаслись при нападении опасного хищника — голодного белого медведя. Об этом сообщает портал «Вести Ямал».

По сообщению издания, медведь атаковал стойбище в Ямальском районе близ пролива Малыгина. Спастись оленеводу, его жене и трехлетнему сыну помогла случайность — во время нападения хищник отвлекся на оленей, и в это время мужчина успел увезти родных из опасного места.

Когда семья Окотэтто вернулись на стойбище, то обнаружила, что жилище разрушено, запасы провизии съедены, а олени разбежались по тундре.

Ранее сообщалось, что опасный хищник ворвался на российский аэродром, бросился на людей и попал на видео.