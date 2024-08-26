Опасный хищник ворвался на российский аэродром, бросился на людей и попал на видео

Белый медведь ворвался на аэродром Диксона и бросился на людей

Краснокнижный белый медведь ворвался на аэродром поселка городского типа Диксон и бросился на людей. Поведение опасного хищника попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Kras Mash.

На публикуемых кадрах видно, как медведь бежит вдоль забора по территории аэродрома, а автор видео и его спутники пытаются громкими криками отпугнуть животное, но медведь направляется прямо в сторону россиян.

«Миша, стой, куда пошел! Куда прет? Прямо на нас!» — кричит оператор. После этого на видео слышится звук заводящегося мотора, и съемка обрывается.

Ранее сообщалось, что в начале августа два белых медведя напали на рабочего в Канадской Арктике на острове Бревурт. Мужчина занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны.