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10:53, 15 августа 2024Из жизни

Белые медведи растерзали мужчину

В Канаде белые медведи напали на смотрителя радара

Фото: Sean Kilpatrick / CPSTRSKP / Globallookpress.com

Два белых медведя растерзали смотрителя радара в Канаде. Об этом пишет The New York Times.

В начале августа два белых медведя напали на рабочего на удаленном радиолокационном объекте в канадской Арктике, на острове Бревурт. Мужчина занимался обслуживанием радиолокационной станции противовоздушной обороны. Он не выжил.

После нападения одного из медведей выследили и усыпили. Компания, которая обслуживает станции, не описала обстоятельства инцидента, однако ее представители заявили, что сотрудничают с местными властями для проведения расследования.

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Нападения белых медведей на людей редки, но случай в Канаде стал вторым смертельным с 2023 года. Животные с большей вероятностью нападают на человека, когда они голодны и не могут найти добычу.

Ранее в датской Гренландии белый медведь набросился на исследователя из Германии. Агрессивного хищника уничтожили на месте.

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      Антонина Черташ
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