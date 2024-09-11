Соцсеть Трампа резко подешевела после дебатов с Харрис

Акции Trump Media на бирже NASDAQ подешевели на 18 % после дебатов с Харрис

Акции компании Trump Media на бирже NASDAQ резко подешевели после дебатов кандидата в президенты США Дональда Трампа с Камалой Харрис. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции компании Trump Media & Technology Group (DJT), которой принадлежит соцсеть Truth Social, подешевели на 18,4 процента, на минимуме их стоимость падала до уровня в 15,21 доллара.

Ценные бумаги компании Трампа начали распродавать после первых предвыборных дебатов в президентской гонке. Как отмечает Reuters, кандидат от партии демократов Камала Харрис нарастила преимущество над соперником-республиканцем. Выборы президента США пройдут в начале ноября, и, по предварительным данным, Харрис почти на три процента опережает Трампа.

В августе стоимость акций Trump Media обвалились до минимума с момента выхода на биржу. На закрытии торгов на бирже NASDAQ бумага TMTG стоила 22,24 доллара (падение на 3,56 процента за сутки). До этого бумаги стоили так низко 12 января.

Рекордный рост ценные бумаги компании показали после покушения на Дональда Трампа. Стоимость акций взлетела на 76,43 процента, до 54,5 доллара за штуку. Ближе к полудню подорожание замедлилось, и ценные бумаги подешевели до отметки чуть больше 47 долларов за акцию.