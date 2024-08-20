Акции соцсети Трампа обвалились

Курс акций Trump Media упал до минимума с момента выхода на биржу

Стоимость акций Trump Media (TMTG), которая управляет созданной кандидатом в президенты США Дональдом Трампом социальной сетью Truth, обвалились до минимума с момента выхода на биржу. Об этом со ссылкой на торговые данные пишет CNBC.

На закрытии торгов на бирже NASDAQ бумага TMTG стоила 22,24 доллара (падение на 3,56 процента за сутки). Ранее на таком уровне она находилась 12 января, когда еще торговалась под тикером DWAC (Digital World Acquisition Corp.) — SPAC-компании, через слияние с которой в марте без проведения первичного размещения акций Trump Media вышла на биржу.

За пять месяцев акции соцсети Трампа переживали взлеты и падения. Сильнее всего, до 79,38 доллара, их стоимость выросла после покушения на политика 15 июля. Затем бумага только теряла в стоимости.

Особенно сильно по ней ударил выход из президентской гонки главы государства Джо Байдена. Пришедшая ему на смену Камала Харрис быстро вырвалась в лидеры в опросах и теперь рассматривается как фаворит президентской гонки. Как отмечает издание, многие акционеры TMTG рассматривали покупку акций как ставку на возвращение Трампа в Белый дом и теперь их продают, потому что теряют веру в такой исход.

Также на финансовый результат компании повлиял слабый августовский отчет. Убыток за квартал превысил 16 миллионов долларов при выручке 837 тысяч долларов. В Trump Media объяснили ситуацию судебными издержками, связанными со слиянием с DWAC.